25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новыми фото.

Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеИзвестная модель на камеру похвасталась своей попойНа новых снимках Роуз позирует в эффектном обтягивающем платье желтого цвета от @prettylittlething. Платье, со шнуркой на спине и глубоким декольте спереди, выгодно подчеркнуло все прелести фигуры модели.

Волосы девушка собрала и нанесла насыщенный макияж.

"Когда жизнь дает тебе лимоны",- подписала снимки модель.

Также Роуз указала локацию, где были сделаны фото - это испанская Mi Casa.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Кто такая Деми Роуз

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Ирина Погорелая