Ведущая появилась на одной из музыкальных церемоний в эффектном образе.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик пришла на церемонию награждения музыкальной премией "Украинская песня года 2021" в ярком образе.

Звезда надела длинное красное платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре. Ярким акцентом стали длинные серьги, которые добавили ее образу блеска и роскоши.

Также Ребрик нанесла яркий макияж с акцентом на глаза и сделала волнистые локоны.

"Королева", "Сногсшибательная девушка", "Роскошная", "Фантастическая Лилия", "Невероятно красивая", "Пример для подражания", "От вас всегда исходят лучи добра, счастья, радости и любви", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Лилия Ребрик в свадебном платье отметила годовщину с мужем. Влюбленные 10 лет назад познакомились на шоу "Танцы со звездами". Тогда они танцевали в паре, и между ними сразу пробежала искра. Вскоре они сыграли свадьбу на глазах у миллионов зрителей. В браке у них родились две дочери - Диана и Полина.

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