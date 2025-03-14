Известная украинская певица призналась в домогательствах: 'Было много насилия и жестокости'

Даша Суворова пережила страшную ситуацию.

Известная украинская певица Даша Суворова призналась, что едва не стала жертвой изнасилования. В интервью УНИАН она рассказала, как это произошло и как ей удалось защитить себя.

"Однажды я приехала играть концерт, и меня пригласили в один большой дом, где я должна была жить. Как только дверь за мной закрылась, уборщица посмотрела на меня обеспокоенными глазами и прошептала: "Беги". Но проблема была в том, что выхода не было - все двери были заперты. Дом был окружен большим количеством охранников и владельцы дома мне сообщили, что готовится групповой секс, в котором я должна участвовать. Было много насилия и человеческой жестокости в тот день", - начала свой рассказ Даша.

Певица добавила, что тогда ей было очень страшно, но она понимала, что должна защитить себя, поэтому проявила смелость.

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"Мне повезло. Наверное, свою роль сыграла смелость. Они планировали идти в сауну, а я сказала, что у них есть только час, чтобы отвезти меня домой. Насильники, как собаки, им интересно, пока они чувствуют адреналин. В тот день они даже доставали из машины оружие, но я понимала, что надо быть смелой и идти до конца, как бы страшно ни было. Это была одна из самых страшных ситуаций в моей жизни", - добавила Суворова.

Напомним, ранее Даша Суворова высказалась о мобилизации. Она отметила, что война может диктовать свои правила.

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