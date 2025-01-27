Также стало известно, какие нововведения будут в университете.

Директора - художественного руководителя Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого Андрея Белоуса, которого недавно одна из студенток обвинила в сексуальных домогательствах и харассменте, отстранили от работы в университете. Об этом рассказала помощница ректора по административным вопросам Ольга Сухова изданию Громадське.

Женщина отметила, что после скандального заявления была начата служебная проверка, которая до сих пор продолжается.

"Заявления, которые поступили, - мы опросили господина Белоуса и передали в правоохранительные органы. Завтра утром будем понимать, как их квалифицируют правоохранители и сколько времени это займет. Все это время он не будет работать со студентами. Мы будем говорить о том, что он сделал/не сделал после того, как будет установлен факт", - отметила Ольга.

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Также стало известно, что в университете будут нововведения. В частности, решили установить камеры видеонаблюдения и запретить общение с преподавателями вне групповых чатов, а еще планируют провести разъяснительную работу с экспертами для преподавателей и студентов.

Что известно о скандале с Андреем Белоусом

Одна из студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого обвинила преподавателя Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах и харассменте. Она опубликовала видео в сети, в котором рассказывает о сообщениях интимного характера от Билоуса. Также девушка отметила, что мужчина присылал фото интимных мест других студенток и делал ей сексуальные намеки.

Кстати, сам Андрей пока не комментировал эту ситуацию.

Напомним, ранее известная украинская актриса Екатерина Тышкевич намекнула на домогательства со стороны преподавателя.

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