Поклонники засыпали ее комплиментами.

Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась с поклонниками летними фотографиями, на которых предстала в черном слитном купальнике.

Девушка похвасталась не только отдыхом на речке и катанием на серфе, но и стройным телом с карамельным загаром. Даша продолжает заниматься спортом и правильно питаться, что положительно сказывается на ее теле. Блогерша очень подтянутая, а также у нее заметны мышцы.

"Утро", - лаконично подписала фото Квиткова.

Видео дня

Реакция сети на снимки Квитковой

"Ты просто невероятная"

"Ай, красота"

"Не успеваю комментировать эту красоту"

"Вы огонь"

Чем известна Даша Квиткова

Впервые широкие массы узнали о Даше после выхода романтического реалити "Холостяк" с Никитой Добрыниным, где девушка стала победительницей. Позже она вышла замуж за телеведущего и родила ему сына Льва, однако недавно стало известно об их разводе.

Кроме того, Квиткова является блогером-миллиоником. В своих соцсетях она рассказывает о своей жизни, красоте и уходе за телом.

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