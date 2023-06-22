Квиткова порадовала поклонников новыми фото / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась с поклонниками летними фотографиями, на которых предстала в черном слитном купальнике.

Девушка похвасталась не только отдыхом на речке и катанием на серфе, но и стройным телом с карамельным загаром. Даша продолжает заниматься спортом и правильно питаться, что положительно сказывается на ее теле. Блогерша очень подтянутая, а также у нее заметны мышцы.

"Утро", - лаконично подписала фото Квиткова.

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Квиткова показала новое фото / instagram.com/kvittkova

Реакция сети на снимки Квитковой

  • "Ты просто невероятная"
  • "Ай, красота"
  • "Не успеваю комментировать эту красоту"
  • "Вы огонь"
Квиткова восхитила своим внешним видом / instagram.com/kvittkova

Чем известна Даша Квиткова

Впервые широкие массы узнали о Даше после выхода романтического реалити "Холостяк" с Никитой Добрыниным, где девушка стала победительницей. Позже она вышла замуж за телеведущего и родила ему сына Льва, однако недавно стало известно об их разводе.

Кроме того, Квиткова является блогером-миллиоником. В своих соцсетях она рассказывает о своей жизни, красоте и уходе за телом. 

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