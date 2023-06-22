Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась с поклонниками летними фотографиями, на которых предстала в черном слитном купальнике.
Девушка похвасталась не только отдыхом на речке и катанием на серфе, но и стройным телом с карамельным загаром. Даша продолжает заниматься спортом и правильно питаться, что положительно сказывается на ее теле. Блогерша очень подтянутая, а также у нее заметны мышцы.
"Утро", - лаконично подписала фото Квиткова.
Реакция сети на снимки Квитковой
- "Ты просто невероятная"
- "Ай, красота"
- "Не успеваю комментировать эту красоту"
- "Вы огонь"
Чем известна Даша Квиткова
Впервые широкие массы узнали о Даше после выхода романтического реалити "Холостяк" с Никитой Добрыниным, где девушка стала победительницей. Позже она вышла замуж за телеведущего и родила ему сына Льва, однако недавно стало известно об их разводе.
Кроме того, Квиткова является блогером-миллиоником. В своих соцсетях она рассказывает о своей жизни, красоте и уходе за телом.