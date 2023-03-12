Также Квиткову спросили, носит ли она обручальное кольцо.

Украинская блогерша Даша Квиткова впервые рассказала, на какой стадии сейчас находятся ее отношения с экс-возлюбленным Никитой Добрыниным. С ним она была в браке с 2020 года. Пара познакомилась в 9-м сезоне романтического реалити "Холостяк".

Так, девушка общалась с фанами в Stories и получила вопрос о том, был ли у нее официальный развод с ведущим. Поклонники были очень огорчены, когда Квиткова и Добрынин заявили о разрыве отношений. Они казались многим идеальной парой.

Также Квиткову спросили, носит ли она обручальное кольцо. Блогерша ответила, что уже давно не носит на правой руке кольцо, которое ей подарил Добрынин. По словам девушки, она уже давно сняла "обручалку".

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Кроме этого, Квиткова отметила, что процесс развода с Добрыниным еще продолжается. Они пока не разорвали свои отношения официально. Сейчас она ждет решения суда.

Развод Квитковой и Добрынина - что известно

В январе 2023 года Даша Квиткова сообщила о разводе с телеведущим Никитой Добрыниным. Блогерша отмечала, что не будет заниматься ковырянием в "грязном белье", поэтому причину разрыва отношений она не раскроет. Сам Добрынин впоследствии сказал, это было их совместным решением.

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