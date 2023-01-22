Реклама в соцсетях у Даши расписана на несколько месяцев вперед.

Украинская блогерша-миллионник Даша Квиткова, которая обрела популярность и подписчиков в Instagram после победы в шоу "Холостяк", рассказала, сколько зарабатывает ежемесячно.

В интервью Маше Ефросининой Даша призналась, что задействована в нескольких направлениях - реклама в соцсетях, SMM, контент-мейкеры, инфлюэнс-блогеры, а также она создала академию, где можно научиться зарабатывать на крипте.

Все это позволяет Квитковой зарабатывать 30-40 тысяч долларов в месяц. Однако не все эти деньги доходят до Даши, так как у нее есть команда, которой нужно выплачивать зарплату.

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"У меня реклама расписана на два месяца вперед. В день максимум - одна-две рекламы. Это потолок. Сейчас я зарабатываю 30−40 тысяч долларов в месяц. Это не чистый мой заработок. У меня большая команда. Менеджер зарабатывает 15%. Есть пиарщик, фотограф, стилист, визажист. Каждый день я делаю донаты", - отметила блогерша.

Также Квиткова рассказала, что хочет обеспечить своему сыну Льву достойное будущее. У нее в планах есть открыть счет в банке для сына, чтобы в 18 лет он понимал, что у него есть какое-то состояние.

Напомним, Даша Квиткова рассталась с мужем Никитой Добрыниным. По ее словам, они приелись друг другу, да и ритм жизни у них очень отличается. Поэтому они решили разъехаться, а документы на развод подадут позже.

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