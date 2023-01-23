Блогерша недовольна тем, что другие известные личности пытаются "выехать" на теме ее развода.

Украинская блогерша Даша Квиткова, которая несколько дней назад сообщила о расставании с Никитой Добрыниным, гневно обратилась к тем, кто пытается пропиариться на ее разводе. У себя в stories Даша написала:

"А, и по поводу поста одной медиаперсоны. Единственное, что я могу прокомментировать, так это то, что эта персона - в каждой ж*пе затычка. Надеюсь, этой персоне легче, когда она танцует на "костях" (не только наших), пытаясь выехать и украшая себя".

Квиткова не уточнила о ком именно идет речь, но можно предположить, что ее слова касаются ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника. Сразу после новости о том, что Добрынин и Квиткова расстались, Гриша выложил пост со словами:

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"Не разочаровывайтесь в институте брака и настоящих чувствах. Они есть. И именно это самое ценное в мире. Живите друг для друга – только ты и я. Понимайте, уступайте, прощайте, верьте, развивайтесь, достигайте, растворяйтесь в чувствах, и, несмотря ни на что, боритесь за них. Оставляйте что-нибудь интимное только для самих себя и не выставляйте все напоказ. Не сканируйте и не копируйте, а пишите свою историю любви. Ибо только истинная любовь спасет этот мир".

История любви Квитковой и Добрынина

Никита Добрынин был главным героем 9 сезона шоу "Холостяк". В финале он выбрал Дашу Квиткову. Вскоре пара поженилась, а в 2021 году у них родился сын Лев. Осенью 2022 года Даша и Никита обвенчались в церкви, однако это не спасло их пару.

В январе 2023 года Квиткова в своем интервью Маше Ефросининой сказала, что уже около трех недель они с Добрыниным не живут вместе. По словам блогерши, еще полтора года назад у них начались проблемы, и все это время они пытались их решить. Сейчас Даша и Никита любят друг друга, но не хотят оставаться в болезненных отношениях.

Напомним, Даша Квиткова рассекретила свой заработок.

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