Она поделилась новыми семейными кадрами в сети.

Популярная украинская блогерша Даша Евтух, которая в прошлом году впервые стала мамой, показала новые фото с дочкой Фемидой и поздравила ее с праздником.

Сегодня, 19 января, девочке исполнилось восемь месяцев. По этому случаю Даша устроила семейную фотосессию и показала в своем Instagram, как подросла дочь.

К слову, для фото блогерша и ее муж выбрали образы поваров, а на маленькую Фемиду надели тоже фартук и поварской колпак. Девочку посадили на стол, где было много хлебо-булочных изделий, и подарили ей булочку со свечой.

"Нашей булочке 8 месяцев", - написала Даша и показала забавное видео с Фемидой.

Реакция сети

Подписчики Даши засыпали комплиментами ее семью и поздравили Фемиду в сети:

"Поздравляю! Какие вы классные"

"Сладкая кукла"

"Как быстро время летит"

"Хорошая семья, маленькая Фемидочка - это солнышко! Будьте счастливы"

"Здоровья и счастья вашей прекрасной семье".

Кстати, Евтух известна своими забавными распаковками и веселыми роликами в ТікТок и Instagram. Она состоит в браке с мужем по имени Александр.

Напомним, ранее блогер Даша Евтух рассказала, как появление ребенка повлияло на ее отношения с мужем.

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