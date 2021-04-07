Модель призвала подписчиц полюбить себя.

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая не раз позировала в откровенных фотосессиях для Playboy, поделилась редкими детскими снимками.

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Снимки модель сопроводила призывом к подписчикам полюбить себя, несмотря ни на что.

«Никакая камера, и никакой фотограф, а тем более фотошоп не поможет вам всплыть со дна сомнений, комплексов и бесконечных самоупреков», – отметила Астафьева.

«Разберитесь в себе. Это полезно. Я хочу напомнить каждой из вас, насколько вы прекрасны», – обратилась модель к своим подписчикам.

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Автор: Катерина Шварц