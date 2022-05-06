Модель и певица эмоционально обратилась к артисту, который не поддержал Украину.

Украинская модель и певица Даша Астафьева обратилась к комику Нурлану Сабурову, который пошутил на своем концерте над активисткой, привлекающей внимание к войне в Украине. Девушка вышла на сцену в белом платье с пятнами в виде крови, а тот спросил: "У тебя что, месячные?". В интервью YouTube-каналу ISLND TV Даша не сдерживала эмоций, говоря о Сабурове.

"Сабуров ты ху*ло еб*ное. Я буду тебя п*здить лично и буду получать от этого огромное удовольствие", - сказала Даша Астафьева, нервно ударив несколько раз рукой по столу.

Напомним, после неудачных шуток комика, в Нью-Йорке перед концертом "путинского клоуна" Сабурова украинцы устроили акцию протеста.

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