Бойкотировали мероприятие из-за его оскорбления в сторону девушки, вышедшей на концерте на сцену в платье с кровавыми пятнами.

Перед концертом комика Нурлана Сабурова в Нью-Йорке провели акцию протеста в поддержку Украины. Связана акция с тем, что недавно юморист на одном из своих концертов сказал, что боится говорить о войне в Украине, потому что у него есть семья, а позже пошутил о девушке, которая вышла на сцену в платье с кровавыми пятнами.

Видео с акции протеста появилось в Telegram-каналах.

Кроме того, на видео видно, что один из зрителей вступился за активистку из Украины, над которой артист неудачно пошутил на предыдущем выступлении. Смелого зрителя тут же грубо вывели из помещения.

Напомним, ранее концерт "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго отменили, благодаря давлению украинской диаспоры.

Ранее УНИАН писал, что поступки Сабурова прокомментировал украинский блогер Алексей Дурнев, сказав, что он боится потерять все, над чем работал много лет.

Вас также могут заинтересовать новости: