Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась серией снимков в новом образе и нарвалась на критику о лишнем весе.
Читайте также"Ждем малыша": звезду Playboy Астафьеву заподозрили в беременности (фото)Фото исполнительница разместила в своем Instagram.
На них она в белом пиджаке, бюстгальтере, черной просвещающейся юбке и перчатках. На одном из снимков она позирует, лежа на столе.
Для подписи к нескольким снимкам Астафьева использовала несколько строчек из стихотворения Александра Вертинского «Кокаинетка»:
«Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная. И я знаю, что, крикнув, вы можете спрыгнуть с ума...».
При этом фото певица посвятила «подписчикам с Марса».
Поклонники оценили образ Астафьевой: «Великолепная», «Вау», «Ух какая», «Шикарная девушка», «Дашка милашка».
Под еще одним фото она написала «Оставайся настоящим». Но это фото понравилось не всем, кое-кто из пользователей посоветовал певице сбросить лишний вес.
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