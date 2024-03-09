В детстве знаменитость себя не принимала и всегда мечтала стать красивой.

Модель, певица и актриса Даша Астафьева стала секс-символом Украины. Она снималась для многих глянцевых журналов, в том числе и для Playboy.

Ее фигурой и внешностью сейчас восхищаются многие, однако у самой Даши по этому поводу были комплексы.

В интервью Эмме Антонюк девушка рассказала, что в юношестве не принимала себя. Даша была очень маленькой, худенькой и с короткой стрижкой, а вот ее одноклассницы были уже с более женскими формами.

"Я очень страдала от того, что была худой в детстве. Когда мои подружки были уже женщинами, я была настолько маленькая и настолько уродливая рядом с ними. Я со своими одноклассницами. Посмотри на мои ножки. С теми же крутыми девушками, которые "держали" всю школу", - призналась знаменитость.

Чем известна Даша Астафьева

Даша Астафьева была солисткой группы NikitA (2008-2017). Приобрела известность, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy. Также она была участницей украинской "Фабрики звёзд", ведущей телеканала М1, появилась на обложке украинского издания журнала Playboy, выпустила два альбома в качестве вокалистки поп-группы NikitA.

В 2008 году Даша познакомилась с Хью Хефнеров и даже бывала у него в особняке.

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