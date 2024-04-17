Певица рассказала о том, как переживала первые дни полномасштабного вторжения.

Известная украинская певица Даша Астафьева, которая более 10 лет жизни посвятила сцене, с начала полномасштабного вторжения прекратила свою музыкальную карьеру. Звезда перестала выпускать новые хиты и проводить концерты. Астафьева откровенно рассказала, почему решила больше не выступать.

Даша стала одной из украинских звезд, кто активно помогал военным и делает это сейчас. Ее первый и последний за время войны концерт состоялся в начале июля 2022 года. Тогда певица выступала в деоккупированном Гостомеле Киевской области.

Сразу после концерта Астафьева поняла, что больше не хочет петь, по крайней мере до окончания войны:

"Помню, что очень готовилась к выступлению в деоккупированном городе. Уверенная и крутая, я вышла на сцену и просто забыла слова песен, которые исполняла 12 лет. Помню, что написала их на руках, чтобы подсмотреть на сцене, держа микрофон. Поэтому Гостомель для меня - кармическое место. Именно там, когда я увидела глаза военных, осознала, что не могу петь. Буду делать все: мыть пол, чистить картошку. Но не буду выступать на сцене. Не могу смотреть на защитников игривым взглядом и будто предлагать им представить флирт со мной. Ведь они ежедневно видят смерть, рискуют своей жизнью".

Российская вооруженная агрессия на территории Украины изменила знаменитость. Как известно, Даша всегда активно вела свои соцсети, была моделью и снималась в различных фотосессиях. Сейчас ее отношение к публичности изменилось и она многое переосмыслила.

"До 24 февраля я так боялась, чтобы кто-то увидел, как я плачу или без мейка. А когда пришла чистить картошку, то меня около двух недель никто не узнавал. Все были убеждены, что я обычный волонтер. Просто приходила в кепке, спортивном костюме, кроссовках... Хотя тогда многие не понимали, что в этом важного. Ведь от чистки картошки не зависели жизни других, победа Украины или то, чтобы враг не зашел в Киев. Однако кто-то пришел волонтерить сюда, кто-то пошел в тероборону - и так складывается большой и крепкий щит", - рассказала Астафьева.

Даша поделилась, что коллеги призывали ее вернуться на сцену, но она объяснила, что больше не может этим заниматься:

Мне миллион раз повторяли, что я занимаюсь не тем. Как-то Оля Полякова сказала: "Ты ненормальная. Посмотри на свои руки! Да ты должна петь на сцене! Это не твое". Или Андрей Данилко спрашивал, почему я не пою. На что ответила ему: "Не могу - и все. Не чувствую, что должна делать это".

Напомним, ранее стало известно, что Даша Астафьева тайно вышла замуж. Ее избранником стал состоятельный предприниматель, младший на 10 лет.

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