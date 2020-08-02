"У меня было все": Даша Астафьева в сетке свела с ума фанатов

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в сетке.

Читайте такжеСексапильная Даша Астафьева засветила торчащие соски

На снимке девушка предстала в образе, который последнее время практикует во время съемок. Даша сделала себе кудри, которые округлились как шарик. Также звезда предстала в облегающем комбинезоне в сетку, через которое просматривается нижнее белье. А дополнили образ массивные босоножки на каблуке.

"Рассказывайте, как выходные? У меня было всё", - написала Даша.

Как сообщал УНИАН, Астафьева назвала главный симптом влюбленности.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram