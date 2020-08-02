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"У меня было все": Даша Астафьева в сетке свела с ума фанатов

18:49, 02 августа 2020
Звезды
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Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva

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На снимке девушка предстала в образе, который последнее время практикует во время съемок. Даша сделала себе кудри, которые округлились как шарик. Также звезда предстала в облегающем комбинезоне в сетку, через которое просматривается нижнее белье. А дополнили образ массивные босоножки на каблуке.

"Рассказывайте, как выходные? У меня было всё", - написала Даша.

Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva

Как сообщал УНИАН, Астафьева назвала главный симптом влюбленности.

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