"Крепатура на лице": Астафьева назвала главный симптом влюбленности (фото)

Певица поделилась новым фото и вызвала оживленное обсуждение в сети.

Украинская певица и модель Даша Астафьева назвала свой главный симптом влюбленности.

Читайте такжеДаша Астафьева засветила интимные части тела (фото)При этом исполнительница поделилась новым черно-белым снимком в Instagram.

«Назовите главные симптомы влюбленности? У меня – крепатура на лице», – отметила она в подписи к фото.

В ответ на заданный вопрос подписчики певицы поделились своими симптомами: «В первые дни мозг отмирает; в животе появляется ощущения бабочек; настроение либо очень приподнятое, либо депрессия; все недостатки объекта превращаешь в достоинства; всегда в полной готовности бросить все и всех ради него (нее). От этого потом бывает жуткий отходняк, поэтому этим лучше в молодости переболеть, а то можно не пережить», «Прилив энергии, моментами потеря аппетита, придурковатость», «Потеря памяти».

Ранее УНИАН писал, как Астафьева в прозрачном плаще поддержала движение против насилия.

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