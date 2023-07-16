По словам артистки, он младше ее.

Украинская певица, телеведущая и волонтер Даша Астафьева приоткрыла завесу своей личной жизни. Она рассказала, что состоит в отношениях с мужчиной, который младшее ее. Однако, как говорит знаменитость, разницу в возрасте она совсем не ощущает.

В интервью Татьяне Гончаровой она призналась, что ее мужчина - настоящий джентельмен, который не пытается с ней соревноваться. По ее словам, у него очень хорошее воспитание - она заметила это еще при первой встрече.

"Это первый человек, который настолько вежлив. Просто какой-то сказочный джентльмен. Правильное воспитание. Я поняла, что это первый мужчина, который со мной не соревнуется. Ни в чем. У нас хоть и разница в возрасте, но он всегда говорит: "Да куда, ну, ты маленькая!". И это такие слова, что они тебя сразу ставят на свое место", - рассказала Даша.

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А вот рассекречивать личность своего возлюбленного артистка не спешит. По ее словам, у нее уже был негативный опыт, когда она рассказывала о своей личной жизни. Теперь она убеждена, что счастье любит тишину.

"По своему опыту я знаю, что когда ты начинаешь рассказывать о личной жизни, начинается куча проблем. Всегда появляются какие-то люди-хейтеры, которые что-то знают о твоем парне", - добавила Астафьева.

Напомним, ранее Астафьева поглумилась над Винником, который не стригся больше года.

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