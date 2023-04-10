Знаменитость отправилась на отдых в Карпаты.

Украинская модель, певица и блогерша Даша Астафьева поделилась фотографиями, сделанными в Карпатах во время отпуска. Туда она отправилась, чтобы отдохнуть и восстановить силы. В Instagram Даша сделала трогательный пост, рассказав о своих эмоциях сегодня и подняв важную тему.

"Вот я. Во второй раз с начала ада уехала, чтобы немного восстановиться, пожить. Это Карпаты. Здесь хорошо, но иногда громкое пугает, а местные не понимают. Здесь тихо и спокойно. Не хочется новостей и быть на страже. Здесь все пофиг. Купила резиновые сапоги за триста гривень, и радуюсь как ребенок! Понимаете? Но это так, потому что надо. Чтобы вернуться и снова работать, и приближать вместе со всеми своими победу!" - написала Астафьева.

Интересно, что в комментариях ее заподозрили в беременности. Об этом писали сразу несколько подписчиков.

Видео дня

"Ты беременна?", "Да, мне тоже показалось, что она в положении", "Интересно, а она не скрывает животик под такой одеждой?" - рассуждали комментаторы.

Даша Астафьева в ответ написала, что не беременна, а просто набрала 5 кг из-за стрессов.

Реакция соцсетей на пост Даши

"Даша, вы для меня стали примером стойкости, несокрушимости. Вдохновили многих что-то делать и не падать духом. За это вам огромное спасибо. Радует ваша улыбка на лице, хорошего отдыха, пусть природа придаст вам сил!"

"Хорошо, что позволили себе отдохнуть. Дай Бог. Сам не верю, что когда-нибудь мы будем жить в мире без воздушных тревог. Пока там выбрасывайте телефон подальше)"

"Вы очень милая! Приятно следить за вами! Хорошего отдыха!"

Напомним, Наталку Денисенко заподозрили в беременности после откровенной фотосессии.

Вас также могут заинтересовать новости: