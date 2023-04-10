Украинская модель, певица и блогерша Даша Астафьева поделилась фотографиями, сделанными в Карпатах во время отпуска. Туда она отправилась, чтобы отдохнуть и восстановить силы. В Instagram Даша сделала трогательный пост, рассказав о своих эмоциях сегодня и подняв важную тему.
"Вот я. Во второй раз с начала ада уехала, чтобы немного восстановиться, пожить. Это Карпаты. Здесь хорошо, но иногда громкое пугает, а местные не понимают. Здесь тихо и спокойно. Не хочется новостей и быть на страже. Здесь все пофиг. Купила резиновые сапоги за триста гривень, и радуюсь как ребенок! Понимаете? Но это так, потому что надо. Чтобы вернуться и снова работать, и приближать вместе со всеми своими победу!" - написала Астафьева.
Интересно, что в комментариях ее заподозрили в беременности. Об этом писали сразу несколько подписчиков.
"Ты беременна?", "Да, мне тоже показалось, что она в положении", "Интересно, а она не скрывает животик под такой одеждой?" - рассуждали комментаторы.
Даша Астафьева в ответ написала, что не беременна, а просто набрала 5 кг из-за стрессов.
Реакция соцсетей на пост Даши
- "Даша, вы для меня стали примером стойкости, несокрушимости. Вдохновили многих что-то делать и не падать духом. За это вам огромное спасибо. Радует ваша улыбка на лице, хорошего отдыха, пусть природа придаст вам сил!"
- "Хорошо, что позволили себе отдохнуть. Дай Бог. Сам не верю, что когда-нибудь мы будем жить в мире без воздушных тревог. Пока там выбрасывайте телефон подальше)"
- "Вы очень милая! Приятно следить за вами! Хорошего отдыха!"
Напомним, Наталку Денисенко заподозрили в беременности после откровенной фотосессии.