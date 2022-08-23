Мужчина изобразил аббревиатуру города и его телефонный код.

Украинский певец Владимир Дантес, который весной 2022 года объявил о расставании со своей супругой Надей Дорофеевой, не мог не отреагировать на день родного города Харькова 23 августа. Артист показал татуировку, которая всегда напоминает ему о родных краях. Так, Дантес изобразил у себя на руке надпись "057 ХА".

"Для тех, кто до сих пор не понял, что означают эти цифры. Это телефонный код Харькова! Это город навсегда в сердце моем", - написал музыкант.

Также он сделал пост в своем Instagram-блоге, где рассказал об особой связи с родным городом.

"Я прожил в Харькове 20 лет. Там я формировал себя. Я ходил в 36 школу на Артема. Всегда через молодежный парк, возле СК Политех, который сейчас уничтожен россиянами. Ходил во дворец детского и юношеского творчества в 7-16 лет. Это у площади Свободы, в которую также попали русские военные. В не подлежащей сейчас восстановлению облгосадминистрации я получал стипендию от города в течение года. Жил сначала на площади Конституции, где, поднимаясь из Пр. Героев Харькова, всегда видел "медвежонка" и верхушку Успенского собора. Сейчас этот прекрасный вид дополняет разрушенные россиянами постройки. Мою первую любовь провожал на Салтовку, потому что там был ее дом. Сейчас каждый день (около полугода) этот район стирают с лица города. 4 года учился в музучилище, которое тоже пострадало от взрывов и обломков ракет. Я могу долго писать о Харькове и могу еще дольше рассказывать о своих любимых местах. Потому что для меня – это самый лучший город. И люди там уникальны и самые лучшие. И я знаю, верю и уверен, что этот город станет еще лучше, чем было", - написал Вова.

Дантес поблагодарил всех военных, которые сейчас защищают его малую Родину.

Напомним, таролог ответила, сойдутся ли снова Дантес и Дорофеева.

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