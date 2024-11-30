Артист призвал родителей общаться на украинском языке.

Владимир Дантес, известный украинский артист, не остался в стороне от болезненной темы языка в Украине. Он резко осудил родителей, которые продолжают общаться с детьми на русском языке. Об этом Дантес рассказал на подкасте "СучЦукрМуз".

Певец считает, что такое поведение опасно для будущего Украины. Дети, которые растут в русскоязычной среде, не формируют стойкого иммунитета к враждебной пропаганде и манипуляциям.

"До сих пор не понимаю родителей, которые разговаривают с детьми на русском здесь в Украине. У меня огромный к ним вопрос. Можно подойти ко многим школам и послушать. К детям ноль претензий, потому что это социальный клей. Тогда к родителям вопрос. Вы взрослые, разговаривайте между собой как угодно. Но ребенку, где понадобится этот язык? В каком мире? И хуже всего, что я понял, и хочу донести всем родителям, как бы вам удобно-ху*чно не было, но вы сейчас выращиваете то самое поколение самих себя. То есть эти дети будут нами: русифицированы, будут думать, что не все так однозначно, будут смотреть российский ютуб. Это так обидно, что мы делаем то же самое снова и снова. И никто не может ответить на вопрос. И все начинается с такого: Потому что мои родители говорили на русском. А почему так? Потому что они из России. Так а мы где!", - акцентировал Дантес.

Артист призвал родителей осознать свою роль в формировании будущего поколения и сделать выбор в пользу украинского языка. Это не просто вопрос культуры или привычки, это вопрос национальной безопасности.

Сам Владимир Дантес является примером сознательного отношения к языку. Он полностью перешел на украинский в быту и творчестве, демонстрируя патриотизм не только словами, но и действиями.

Дантес убежден, что каждый украинец должен внести свой вклад в укрепление нашего государства, и начать можно с малого - с языка, на котором мы общаемся.

Напомним, Владимир Дантес поделился историей о том, как познакомился с Виктором Ющенко и снял с ним клип.

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