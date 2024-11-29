Певец ответил, что его удивило в Ющенко.

Известный украинский певец Владимир Дантес рассказал о своем знакомстве с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Артист высказался о политике и поделился, что его больше всего удивило в нем.

Исполнитель в июле этого года с другими певцами из группы Badstreet boys решили снять клип на песню "Это так" для благотворительной цели. Звездой видео стал Ющенко. Он сыграл роль музыканта Элтона Джона и помог знаменитостям собрать средства на помощь украинским воинам из ССО и ГУР.

Во время подкаста "СучЦукрМуз" Дантес вспомнил, что перед съемками музыкального видео политик пригласил артистов в свой музей, чтобы именно там ближе пообщаться со знаменитостями. Певец убежден, что, несмотря на то, что Виктор Андреевич уже давно на пенсии, но он до сих пор много делает для Украины.

"Мы переставляли там кувшины, но он был очень смешной. Он, человек у которого там столько всего, а он сидит и говорит: "Я утром встаю и иду кормить уток. Потому что я в одиночестве". И я прямо его понимаю. Он важный человек, он до сих пор очень много делает для пленных", - вспомнил Владимир.

А вот что больше всего удивило исполнителя, так это то, что Ющенко во всем советуется со своей семьей. Не исключением были и съемки в клипе. Экс-президент почти полгода раздумывал, стоит ли ему участвовать в видео, поэтому перед записью пошел за советом к родным. Дантес рассказал, как отреагировала семья Виктора на коллаборацию с артистами:

Очень важным было мнение семьи. Дочери, жены - они дали добро. И это опять меня сильно подкупило. Ты можешь быть президентом страны, ты можешь все, но ты все равно идешь советоваться с семьей. Это очень классно, по-человечески.

Напомним, ранее Владимир Дантес признался, есть ли у него бронь от мобилизации. Певец рассказал о своем походе в ТЦК и страх обновлять данные.

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