Музыкант выступил в поддержку нашей страны.

Украинский артист Владимир Дантес впервые с начала полномасштабной войны выехал из Украины, чтобы выступить на благотворительном концерте в Израиле.

На сцену Дантес вышел в кожаных штанах и с голым торсом. Он исполнил свои главные хиты, а затем предложил зрителям произнести главный месседж с начала войны в Украине.

Две тысячи украинцев, которые присутствовали на концерте, с радостью согласились поддержать нашу страну и послать Владимира Путина вслед за русским кораблем.

"В Израиле вместе с 2000 украинцами говорим главный месседж. Спасибо!Люблю вас! Слава Украине", - подписал видео Дантес.

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказал, что благодаря поездке в Израиль, смог увидеть своего брата. Там он провел время и со своим старшим братом и впервые повидался с племянником.

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