Президент подписал указ о депортации российских артистов, которые сбежали из РФ,

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который ранее назначил трех известных актеров послами в Голливуде, подписал указ о депортации нелегалов из Америки. Согласно его решению, депортированными будут некоторые российские артисты, которые ранее покинули страну-агрессора, сообщает российский Telegram-канал Mash.

Как пишут авторы канала, под указ о депортации подпали российский юморист Даниил Поперечный, блогер Александр Шпак и стример Илья Медиссон. Их и еще около сотни россиян, которые жили в США, отправили в депортационные тюрьмы. В ближайшее время их могут депортировать из Америки.

Дело в том, что эти россияне просили убежище в США, пересекая границу с Мексикой. После этого они ждали временного въезда по упрощенной программе. Однако сейчас Трамп отменил эту программу, став президентом. Стало известно, что из Америки уже "выгнали" активиста Евгения Машинина, которого ранее задерживали в РФ на антивоенных митингах.

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С 2018-го на три года Поперечному был запрещен въезд в Украину. Причиной стала его антиукраинская позиция. Однако уже в 2022 году он публично осудил политику Кремля и выступил против войны. Артист сбежал из РФ, как он утверждал, из-за угроз. Покинув Россию, Даниил заявил, что не будет помогать финансово ВСУ или оккупационной армии, чтобы, мол, "не быть причастным к смертям людей".

Шпак также осудил путинский режим и публично поддерживал Украину. После подрыва захватчиками Каховской ГЭС он обвинил во всем россиян, из-за чего против него в стране-агрессоре открыли уголовное производство.

Что касается Мэдисона, то в июне 2022 года он хотел посетить Донбасс, но покинул РФ после начала мобилизации. Однако его взгляды не изменились, и путинист называл себя "патриотом" и поддерживал оккупантов.

Напомним, ранее Дональд Трамп показал фото с женой 20-летней давности. Супруги отпраздновали годовщину брака.

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