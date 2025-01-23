Супруги отпраздновали годовщину брака.

47-й президент США Дональд Трамп публично обратился к своей жене Мелании и поздравил ее с важным семейным праздником.

Вчера 22 января, известные супруги праздновали 20-ю годовщину брака. По этому случаю новоизбранный президент опубликовал архивное фото с любимой и поздравил ее.

"Поздравляю, Мелания, с 20-летием", - подписал фото 2005 года Трамп.

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Кстати, на снимке Дональду было 58 лет, а его новоиспеченной жене 34. Молодожены держались за руки и улыбались гостям. На мужчине был черный костюм и белая рубашка. Невеста же выбрала длинное белое платье-рыбку и дополнила свой образ колье и фатой.

Что известно о личной жизни Дональда Трампа

Дональд Трамп был трижды женат. Первой его возлюбленной была американская предпринимательница и писательница Ивана. У них родилось трое детей: Эрик, Иванка и Дональд-младший.

Второй женой президента была Марла Мейплз. В их союзе родилась дочь Тиффани Ариана Трамп. Третьей избранницей Дональда стала Мелания. У пары есть общий сын Беррон Уильям Трамп, который является пятым ребенком политика.

Напомним, ранее Оля Полякова показала редкое фото мужа, с которым отмечает 20-ю годовщину свадьбы.

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