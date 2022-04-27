Журналист назвал певицу - идиоткой, а ее мужа - тупым.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Наташа Королева заняла крайне неправильную позицию, ведь она родилась и выросла в Украине, а во время войны на своей Родине продолжает анонсировать концерты в России.

Свое мнение Гордон высказал в интервью Славе Демину.

"Есть такие странные люди как Наташа Королева. Мягко говоря странные. Наташа Королева жила со мной рядом на Борщаговке в Киеве, мы учились в одной школе в разное время. Это девочка, певшая с детства украинские песни в украинском хоре. Лучше бы она промолчала… Когда наша страна истекает кровью, она постит у себя в Инстаграме рекламу своих концертов в Урюпинске в России. Меня это подорвало", - заявил журналист.

Кроме того, Гордон вспомнил и о словах мужа-стриптизера.

"Я не говорю про ее тупого мужа с украинской фамилией Глушко, который говорит: "давайте ребята, зачистите эту бандеровскую гадость". Что он мне сдался… Но вот она, которая должна была хоть помолчать, а ты концерты свои постишь, идиотка", - гневно высказался Дмитрий Гордон.

Напомним, Потап призвал Симоньян говорить об ориентации Киркорова, Баскова и Лазарева, а не Галкина.

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