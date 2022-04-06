Украинский артист не надеется увидеть главу страны-агрессора живым.

Украинский музыкант Андрей Данилко, который прославился своими образом Верки Сердючки, созданным более 20 лет назад, рассказал, что при вероятной встрече с Владимиром Путиным сказал бы ему всего одно слово.

Этим он поделился в интервью изданию Табло ID.

Данилко рассказал, что не хочет называть Путина "человеком", и никаких вопросов к нему не имеет. При возможной встрече произнес бы только одно слово.

"Я бы, пожалуй, подошел, коснулся лба и сказал: "Холодный". Я думаю, если бы и увидел Путина, то только мертвым. Даже какого-нибудь вопроса у меня нет к этому… я даже не хочу называть его человеком", - отметил Данилко.

К сожалению, остаётся довольно много людей в РФ, кто считает, что россияне здесь не при чем, и тех, кто верят в "освободительную операцию". Мир высказал свою позицию в отношении РФ, наложив санкции и прочие ограничения, эффект от которых уже проявляется.

"Оно (наказание, – ред.) уже происходит. Блокирование и отношение всего мира к жителям России. Конечно, многие абсолютно, как они думают, ни при чем, мол, "а что мы сделаем"?", - возмущенно прокомментировал Андрей Данилко.

Напомним, ранее Данилко рассказал, что власти РФ начали массово запугивать российских звезд, которые выступают против войны с Украиной.

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