Украинский музыкант не осуждает, но и не понимает артисток с такой позицией.

Украинский артист Андрей Данилко, который известен многим под псевдонимом Верка Сердючка, отреагировал на молчание о войне Ани Лорак и Наташи Королевой, которые родились в Украине. Детальнее он рассказал в интервью YouTube-программе "И грянул Грэм".

Так, шоумен говорит, что не понимает такого поступка певиц, но резко осудительно к ним не относится.

"Они выбрали так. Это их выбор. Я отношусь с пониманием. Я, конечно, это понять не могу по своим человеческим качествам, но с другой стороны я понимаю – это страх, они там живут. Наташа Королева – я понимаю почему… Я не осуждаю никого, но я это понять не могу", - сказал артист.

Видео дня

Также он высказался и о том, что певица Алла Пугачева не прокомментировала свою позицию касательно войны. Как говорит Данилко, она другими способами дает понять, что осуждает убийственную политику РФ.

"Она все правильно делает. В ее случае очень многим я бы посоветовал, чтобы они молчали. Молчание – золото. Она так красноречиво молчит, все понятно. Я ее очень уважаю и когда я бывал в трудных ситуациях... Есть вещи, за которые я ей очень благодарен... Я ее об этом не просил, но она за меня заступалась на "Евровидении". Пригласила меня, когда я был вообще запрещен для приезда…", - добавил Андрей Данилко.

Напомним, Андрей Данилко впервые раскрыл секрет, почему у него нет семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: