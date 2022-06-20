Данилко долго не общался с сестрой.

Украинский музыкант Андрей Данилко неоднократно рассказывал о том, что у него есть старшая сестра Галина Гришко. При этом они много лет не общались из-за того, что она как-то написала на него заявление в полицию и обвинила в похищении ребенка.

Спустя годы им таки удалось наладить контакт. По словам артиста, на их примирение повлияла смерть мамы.

"Нас помирила, если можно так сказать, смерть мамы", – поделился в эфире телемарафона Данилко.

Отметим, мама Андрея Данилко умерла в 2020 году. Женщине на тот момент было 83 года.

Напомним, ранее Андрей Данилко показал свою "маму" (Инну Белоконь, - УНИАН) без грима во время прогулки по Киеву.

Также он в образе Сердючки в военной форме спел в метро для военных. Мероприятие прошло на станции Майдан Независимости. Артист напел уже ставшую легендой композицию "Геть з України, м*скаль некрасівий".

Вас также могут заинтересовать новости: