Артист рассказал о своей личной жизни.

Украинский артист Андрей Данилко никогда не говорит о своей личной жизни. Известно, что у него нет ни жены, ни детей. Сейчас же он решил приоткрыть завесу и рассказал, что ранее очень переживал по этому поводу, но сейчас смирился.

"Мне не дается семейная жизнь. Не потому, что я не хочу. Это не получается. Как будто мне это не дано. Если раньше я переживал, то потом принял. Если мне дано, то это будет", - сказал Данилко в интервью "Факти ICTV".

Кроме того, Андрей Данилко рассказал, почему не идет на фронт. Он считает, что для того, чтобы армия была эффективной, воевать должны люди с соответствующими навыками.

Также Данилко выразил желание записать украиноязычный альбом. По его словам, песни Сердючки лучше звучат на украинском, чем на русском языке.

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