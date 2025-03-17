Артист объяснил, для чего во время выполнения военных обязанностей работает еще и на телевидении.

Известный украинский ведущий и актер, а с 2022 года еще и военный Даниэль Салем, который ранее умилил новыми кадрами с дочкой, рассказал о своем рабочем графике. Знаменитость объяснил, как ему удается совмещать службу в ВСУ и работу на телевидении, а также ответил, для чего ему сейчас съемки в кино и телепрограммах.

Как известно, Салем уже более трех лет выполняет воинские обязанности на фронте. Однако вместе с этим он не исчезает с украинского телевидения и часто появляется на светских мероприятиях. Недавно мужчина стал ведущим утреннего шоу на одном из каналов и снялся в фильме "Відпустка наосліп".

В комментарии для проекта "Тур звездами" звезда отметил, что его работа на телевидении не мешает военной службе. По его словам, он отпрашивается у руководства на очень короткие сроки. Даниэль говорит, что тратит на съемки примерно неделю и снова возвращается на фронт. Все остальное время он посвящает службе.

Видео дня

В дополнение, шоумен указал, что не оставил карьеру ведущего во время войны, поскольку это помогает ему разгрузить психологическое состояние и не потерять приобретенные ранее навыки. После завершения войны в Украине знаменитость планирует вернуться к социальной деятельности и посвятить больше времени своей карьере.

"Я снялся восемь дней в кино из 365 дней и поехал обратно. Относительно ведущего, то это один день съемок: я приехал в 7 утра и уехал в 23. И мы сняли на несколько недель вперед. Я это делаю бесплатно, чтобы поддерживать свою "менталку", просто чувствовать себя нужным и что я что-то могу. Когда все закончится, я вернусь к этому делу", - поделился Салем.

Также он объяснил, почему прекратил деятельность своих ресторанов в Одессе. Причиной стала его служба в ВСУ. Ведущий говорит, что бизнес всегда был для него не о заработке, а о возможности заниматься любимым делом.

"Все очень просто. Я отдался военному труду. А потом как-то понял, что единственное, к чему я хочу возвращаться, когда приезжаю в отпуск, - это съемки, которые снова возвращают меня в детские мечты. Если есть люди, которые знают меня давно, они понимают: я не о заработке. Я о том, чтобы делать то, что подсказывает сердце", - добавил Даниэль.

Напомним, ранее Даниэль Салем признался, что в начале войны потерял бизнес. До того, как стать военным, ведущий буквально остался без ничего, а сэкономленные деньги отдал дочери.

Вас также могут заинтересовать новости: