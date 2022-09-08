Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем поделился трагедией - на войне погиб один из его побратимов. Салем опубликовал архивное фото, сделанное во время совместной службы. В описании к снимку мужчина не сдержал эмоций.
"Ты был непосредственным и светлым! Я не знал таких людей, как ты, всегда с улыбкой, всегда с честью! Жму руку, братик", - высказался Даниэль в Instagram.
Многих подписчиков очень задело то, что своего товарища по службе телеведущий называет именно братом.
"Мы с тобой познакомились 24-го! Ты, взяв гранату, положил ее в карман. Затем взяв запал к ней, и, разглядывая, разогнул усики, достал чеку. С огромным удивлением смотрел как улетает скоба)) Единственное, что я успел сказать: "Ты это зачем сделал?", Потом звук разрыва запала и куча изумленных глаз, устремленных на тебя. Следующая картина: нас комбат везет в медсестре. Помню, еще долго с тобой смеялись как дети, и это только одна история наших приключений", - поделился воспоминаниями Салем.
Напомним, Даниэль Салем рассказал об ощущениях после того, как семь раз попадал под обстрелы.
Также УНИАН писал, что Даниэль Салем признался, что потерял слух навсегда.