Макс Чмерковский вспомнил давнюю историю.

Судья шоу "Танцы со звездами", хореограф Макс Чмерковский в интервью ЖВЛ рассказал, что однажды в одном из киевских клубов посетитель дал ему в лицо.

По его словам, инцидент произошел более 10 лет назад, когда он еще был главным героем первого сезона романтического реалити "Холостяк".

"Я был в каком-то клубе. Мы заходили и мне дали в морду грубо говоря. Это тоже не для меня, вот этот ажиотаж. Я не профессиональный холостяк, я профессиональный танцор", - сказал Макс.

Читайте такжеМоргенштерна трудоустроили в росСМИНапомним, Макс Чмерковский был главным героем украинского шоу "Холостяк". В финале проекта он выбрал Александру Шульгину, но так и не смог построить с ней отношения вне проекта. Также в финале была певица Яна Соломко, которую Макс отправил домой.

Известно и то, что хореограф обрел невероятную популярность в Америке. Там он несколько раз участвовал в шоу "Танцы со звездами", танцуя со знаменитостями. После победы в шоу, он решил приехать в Украину, чтобы занять судейского кресло умершего Григория Чапкиса.

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Автор: Диана Могилевич