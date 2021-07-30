Певец почти не держался на ногах, ходил босым и обращался к поклонникам в грубой форме.

Певец Олег Кензов 29 июля дал концерт в Бердянске, но его выступление вызвало у фанатов лишь разочарование. Артист едва не упал возле сцены, матерился при детях и казался присутствующим пьяным.

Впечатлениями о возмутительном концерте на своей странице в Facebook поделился житель Бердянска.

"Шок! Олег Кензов давал сольный концерт при полном дворце культуры в г. Бердянск. Билеты на это мероприятие стоили очень недешево! И в итоге вместо качественной концертной программы, которая принадлежит статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор!"- написал автор видеороликов о пьяном концерте Кензова.

Так, певец почему-то был босым, он жонглировал микрофоном и не сдерживал ненормативную лексику. Кроме этого, Кензов едва не упал, когда пытался сесть на сцену после прыжка.

Поведение Кензова разозлило фанов. Они считают, что певец должен извиниться перед зрителями концерта и дать новое бесплатное выступление для всех жителей Бердянска.

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Автор: Полина Кузенко