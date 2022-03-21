Певица заявила, что ненавидит Путина.

Украинская певица Анастасия Приходько обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, который 24 февраля на территории Украині устроил полномасштабную войну.

"Я тебя ненавижу! Будь ты проклят! Твои дети, твой народ, твоя страна! Я хочу чтоб твоя душа мучилась вечность в аду!", - написала певица.

Отметим, Анастасия Приходько неоднократно осуждала действия Путина и высказывала поддержку Украине.

Напомним, ранее Маша Ефросинина унизила российских звезд, поддерживающих Путина.

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