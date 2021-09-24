Пользователей смутил рост и волосы Гарри.

Пользователи США и Британии до сих пор комментируют в сети обложку британского издания TIME с принцем Гарри и Меган Маркл, которые в сентябре попали в топ 100 самых влиятельных людей планеты по версии журнала.

Твит TIME с обложкой, на которой Гарри наклонился к Меган, был опубликован еще на прошлой неделе. Однако соревнования в комментариях за самое остроумное замечание продолжаются до сих пор.

Так, пользователей смутил рост и волосы Гарри, поскольку в реальной жизни у принца уже появилась лысина. На отредактированном фото издания у Гарри – густая шевелюра.

Кое-кто напомнил, как выглядит реальная прическа герцога Сассекского.

В комментариях издание обвинили в использовании допотопного фотошопа и в неудачно подобранной цитате. Кто-то вообще не согласился, что пара имеет влияние в мире.

Просто катаюсь по полу... Смеюсь и катаюсь. Здесь все вырисовано по максимуму.

Не поняла, уже отрастили волосы?

Смеюсь, не могу. Я вижу нарциссическую королеву с пальчиковой собакой. Нет ничего красивого и радостного, просто рекламный ход.

Нельзя отличить фотошоп и аэрографию от настоящих людей?

На этом фото есть что-то странное, особенно его лицо.

Я не могу поверить, что журнал такого уровня выбрал такие плохо отредактированные фото для обложки и статьи.

Когда я смотрю на этот портрет, моя первая мысль: Где находится Гарри? Она доминирует над всем пейзажем. Кажется, что он только тень. Практически полностью отфотошоплен. Куда подевалась обаятельная улыбка?

Что курили авторы/редакторы, когда публиковали эти цитаты? Слышали ли они, какой это бред? Неудобно для всех участников.

Какая странная фотография ... будто Гарри одного роста с Меган. Он наклоняется?

Гарри, что случилось?

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова