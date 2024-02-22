Он считает, что артист, который не может решить свои проблемы, не может ехать к военным.

Украинский певец и основатель "Культурного Десанта" Саша Чемеров с начала полномашстабного вторжения с другими звездами выступает перед военными. Таким образом они поднимают боевой дух воинов, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради Украины и народа.

Как рассказал Чемеров в интервью УНИАН, длительное время певица Кристина Соловий не решалась приехать к военным, но когда это произошло, то вернуть ее в гражданское пространство было сложно.

"Она уже поняла, что это просто нереальный обмен. Ведь когда ты приезжаешь и отдаешь военным частичку себя, то взамен получаешь гораздо больше - понимание, эмпатию. Ты становишься одним целым с ними", - говорит Саша.

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Однако были и те звезды, которым он отказал в поездке к защитникам.

"Из тех звезд, с которыми мы отказались сотрудничать наотрез, — Потап, LOBODA, Wellboy, потому что у него были проблемы с лейблом. Я считаю, что ненормально брать артиста, который не может решить свои проблемы, и просто этим нарушать закон, потому что он пел бы свои песни, которые ему полностью не принадлежат", - добавил Чемеров.

Кроме того, по его словам, и певица Тина Кароль повела себя не очень красиво. Она несколько раз обещала поехать на передовую, но так и не сделала этого.

"Некоторые боятся приезжать. Например, Тина Кароль "разводила" нас четыре раза и не приезжала. Насколько я знаю, она очень боится выступать на передовой. Единственное, что я бы ей посоветовал, это не обещать того, что не можешь выполнить", - говорит Чемеров.

Напомним, ранее известный украинский певец высказался о мобилизации звезд.

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