Пост набрал 7,3 миллионов лайков и более 3 миллионов репостов.

Публикация о смерти знаменитого актера Чедвика Боузмана в Twitter побила рекорд по просмотрам и репостам.

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Звезда "Черной пантеры" скончался в 43 года от рака, который у него диагностировали в 2016 году. Студия Marvel выпустила трибьют актеру. В ролике снялись актеры, которые работали с Чедвиком. А в конце ролика появляется сам Боузман.

"Очень интересно наблюдать, как много "Черная Пантера" значит для людей. Иногда я задаюсь вопросом, как много это значит для всего мира. Думаю, что много. Не только потому что люди находят в этом побег из реальности, а еще и потому, что это дает им надежду", - говорит Чедвик.

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Автор: Диана Могилевич