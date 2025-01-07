Ей сделал предложение военный, с которым она находится в отношениях.

Скоро любимица миллионов зрителей, ведущая Леся Никитюк станет женой. Ее возлюбленный, военный Дмитрий Бабчук, сделал звезде "Хто зверху?" и "єПитання" предложение руки и сердца.

Пара обручилась во время их совместного отдыха в заснеженных Карпатах. Леся объявила счастливую новость на весь Instagram, опубликовав фото с кольцом.

"Мы с Дмитрием любим шутить и подстегивать друг друга! Особенно я. То купила ему семейки на базаре и отметила в InstaStories, то свитер забавный с волком, как в этот раз. Вот и он решил сделать так и выставил с обручальным кольцом в ответ. Только это уже не шутка", - с улыбкой рассказала Леся Никитюк.

Видео дня

Об отношениях ведущей с военным стало известно в октябре 2024 года после обнародования Лесей Никитюк поста в Instagram. Пара до сих пор продолжает радовать подписчиков нежными фото в объятиях друг друга.

Напомним, ранее стало известно, что защитник "Азовстали" Михаил Дианов во второй раз женится. 44-летний мужчина опубликовал в своем Instagram фото с новой возлюбленной. Оказалось, что Дианов недавно сделал девушке предложение и радостной новостью решил поделиться с подписчиками в Instagram.

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