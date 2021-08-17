Сегодня американскому актеру исполнилось 78 лет.

Американский актер Роберт Де Ниро сегодня отмечает свое 78-летие. Он наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Также Де Ниро является обладателем премий "Золотой глобус" (1981, 2011) и "Оскар" (1975, 1981).

В честь праздника предлагаем вспомнить лучшие фильмы с его участием.

Таксист

Фильм вышел в далеком 1976 году. В ленте Роберт сыграл ветерана войны, который работает таксистом в США. В результате боевых действия у него появились психические отклонения, с которыми ему сложно нормально жить.

Звездная пыль

Лента вышла в 2007 году и стала одной из самых запоминающихся с участием Роберто Де Ниро. Это сказка, полная приключений, волшебства и настоящей любви. Молодой человек Тристан пообещал своей возлюбленной достать звезду, упавшую за другую сторону зачарованной стены.

Стажер

Персонаж Роберта Де Ниро попадает на стажировку к преуспевающей карьеристке по социальной программе для пенсионеров. Одинокий вдовец хочет снова чувствовать ритм жизни, но каждый раз придумывать новые занятия для себя стало все сложнее.

Крестный отец

В этом гангстерском фильме Де Ниро исполнил роль молодого Вито Корлеоне, который еще не стал главой одной из мафиозных семей Нью-Йорка.

Мой парень - псих

В фильме главный герой одержим идеей вернуть свою бывшую жену, к которой ему запрещено даже приближаться. Но это не мешает ему броситься в авантюру.

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Автор: Диана Могилевич