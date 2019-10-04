Сексистские шутки и звонки из туалета: на Роберта де Ниро подали в суд

По словам бывшей помощницы актера, ее шеф часто был пьян на работе.

Экс-помощница голливудского актера Роберта де Ниро Грэм Чейз обвинила его в половой дискриминации.

Читайте такжеМиссия выполнена: Том Круз спустился в киевское метро (видео)Об этом пишет Variety.

Женщина подала иск на 12 миллионов долларов, заявив, что Де Ниро позволял себе «сексистские шутки» и называл женщину своей «офисной женой».

«Он не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным», – говорится в иске.

Также женщина утверждает, что актер часто был пьян. По ее воспоминаниям также Де Ниро звонил ей из туалета, просил почесать ему спину, разбудить его.

Как ранее сообщал УНИАН, с актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах.