Сексистские шутки и звонки из туалета: на Роберта де Ниро подали в суд
14:45, 04 октября 2019Звезды
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По словам бывшей помощницы актера, ее шеф часто был пьян на работе.
Роберт де Ниро / фото REUTERS
Экс-помощница голливудского актера Роберта де Ниро Грэм Чейз обвинила его в половой дискриминации.
Читайте такжеМиссия выполнена: Том Круз спустился в киевское метро (видео)Об этом пишет Variety.
Женщина подала иск на 12 миллионов долларов, заявив, что Де Ниро позволял себе «сексистские шутки» и называл женщину своей «офисной женой».
«Он не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным», – говорится в иске.
Также женщина утверждает, что актер часто был пьян. По ее воспоминаниям также Де Ниро звонил ей из туалета, просил почесать ему спину, разбудить его.
Как ранее сообщал УНИАН, с актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах.
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