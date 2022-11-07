Спустя два месяца после развода Наталья обнажила плечи в игривой фотосессии.

Певица, модель и бывшая жена киевского мэра Виталия Кличко Наталья Егорова отправилась на игривую фотосессию. Соблазнительные кадры опубликовал фотограф Патрик Амос в Instagram-stories. Так, на черно-белом фото Наталья позирует сидя на стуле. В кадре она полностью обнажена, а пикантные места прикрыла вязаной накидкой.

Женщина смотрит в кадр, улыбается и поправляет рукой волосы. Снимок выглядит "живым" и очень эмоциональным.

Отметим, Наталья и Виталий Кличко объявили о своем разводе в августе этого года. Пара пробыла вместе 25 лет. Для многих фанатов и близких людей это стало настоящим шоком, ведь ранее Виталий и Наталья производили впечатление крепкой семьи.

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Недавно женщина заявила, что отказывается от фамилии экс-мужа. Теперь она Егорова. Аргументировала это тем, что хочет начать новый этап в своей жизни:

"В течение последних 25 лет многие из вас знали меня как Наталью Кличко, и лишь некоторые из вас знали мое настоящее имя — Наталья Егорова... Я хочу продолжить свой новый жизненный путь и начать новую историю, которую я начинаю писать с чистого листа под своим собственным именем".

Напомним, экс-жена Виталия Кличко "засветилась" в компании молодого красавчика.

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