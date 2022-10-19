Женщина заявила, что хотела бы начать новую жизнь.

Экс-супруга столичного мэра Виталия Кличко Наталья рассказала, что хочет сменить фамилию. Избавиться от фамилии супруга желает поскорее, чтобы начать новую жизнь без воспоминаний о прошлом. Подробнее об этом женщина рассказала в своем Instagram-блоге.

Так, Наталья отметила, что в ближайшем будущем вернет себе свою девичью фамилию Егорова.

"В последующие несколько дней вы увидите изменение моего имени на всех моих аккаунтах в социальных сетях и медиа. В течение последних 25 лет многие из вас знали меня как Наталью Кличко, и лишь некоторые из вас знали мое настоящее имя — Наталья Егорова... Я хочу продолжить свой новый жизненный путь и начать новую историю, которую я начинаю писать с чистого листа под своим собственным именем", - объяснила экс-супруга Виталия Кличко. Видео дня

Она подчеркнула, что хочет оставить все случившееся в истории, поэтому решилась на такой шаг.

"Для этого есть много причин, но главная – после развода с моим мужем Виталием Кличко я с уважением и гордостью оставляю имя Натальи Кличко в истории… Мои цели, моя жизненная позиция, мои жизненные ценности остаются неизменными. Я всегда помогала и буду помогать и поддерживать тех, кто в этом больше нуждается — дети и женщины", — рассказала Наталья.

Развод Виталия и Натальи Кличко

Летом этого года стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко после 25 лет брака разводится со своей женой Натальей. Истинную причину разрыва они не назвали, но подчеркнули, что остаются в нормальных отношениях.

Напомним, экс-жена Виталия Кличко "засветилась" в компании молодого красавчика.

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