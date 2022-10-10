Наталья Кличко посетила благотворительное мероприятие вместе с немецким музыкантом.

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко после их развода "засветилась" в компании молодого музыканта Даниэля Леона. Они вместе появились на благотворительном гала-ужине "Посвящение Бэмби".

Известно, что они познакомились весной 2022 года. Даниэль - успешный немецкий артист, а вот Наталья, которая уже много лет живет в Германии, только строит свою музыкальную карьеру.

К слову, благотворительный гала-ужин - это не первое светское мероприятие, на котором они появляются вместе. Но, что на самом деле между ними - неизвестно.

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Виталий и Наталья Кличко: что известно

В августе 2022 года стало известно, что Виталий Кличко разводится с женой Натальей. Мэр Киева рассказал, что они уже много лет живут в разных странах, поэтому развод был бы логичным завершением их отношений.

Позже Наталья Кличко пожелала своему экс-супругу всего наилучшего. Она подчеркнула, что между ней и ее бывшим сохранились дружеские отношения.

Напомним, Виталий Кличко и Наталья поженились в 1997 году. В браке у них родилось трое детей - два сына и одна дочь. Последние несколько лет Наталья живет в Германии, а Кличко остался в Украине.

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