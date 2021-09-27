Александра Зарицкая проколола себе сосок.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" раскрыла интимную подробность. Оказывается, она сделала себе пирсинг на груди.

"Я очень попрошу на этой секунде выключить телевизор моей семьи. У меня есть пирсинг в груди. Мне не было больно. Мне было даже немного приятно", - сказала артистка.

Отметим, в четвертом эфире шоу "Танцы со звездами", посвященному латинским танцам, Александра станцевала со своим партнером румбу. Судьи проекта высоко оценили ее выступление и поставили в сумме 30 баллов.

Читайте также MELOVIN шокировал откровенным признанием: "Первый секс у меня был..." Кто такая Александра Зарицкая

Александра Зарицкая - украинская певица, участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор".

В 2017 году Александра вместе с Никитой Будаш создала группу "KAZKA". В этом же году группа выпустила свой первый сингл, с которым они прошли кастинг на шоу "Х-фактор", где группа заняла 7 место. В 2018 году группа приняла участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", заняв 15 место. 27 апреля 2018 года KAZKA выпустили свой первый альбом, который называется "KARMA". 27 декабря 2019 года выпустили второй студийный альбом "NIRVANA".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич