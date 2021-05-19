Сериал основан на одноименной книге Лианы Мориарти и расскажет о гостях таинственного курорта "Дом Транквиллум", расположенного в лесу.

Сервис Hulu представил тизер нового сериала с Николь Кидман под названием "Девять совсем незнакомых людей", а также назвал дату премьеры шоу - 18 августа.

В сериале кроме Кидман сыграли Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Реджина Холл, Бобби Каннавейл, Грейс Ван Паттен, Ашер Кедди, Майкл Шеннон, Самара Уивинг и Мелвин Грегг.

Сериал основан на одноименной книге Лианы Мориарти и расскажет о гостях таинственного курорта "Дом Транквиллум", расположенного в лесу. Внешне спокойное место таит в себе немало загадок, но приехавшие на ретрит туристы не догадываются о них, передает 112ua.tv.

В сериале будет восемь эпизодов. Сценарий к нему написали Джон Генри Баттерворт, Саманта Штраус и Дэвид Э. Келли ("Большая маленькая ложь").

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Автор: Ирина Погорелая