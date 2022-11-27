Телеведущему задали очень каверзные вопросы.

Украинский телеведущий Слава Демин решил поиграть со своими подписчиками в социальной сети Instagram в игру "Было или не было". Он ответил на самые интимные вопросы, касающиеся его личной жизни.

Поклонники спросили у Демина, был ли у него секс за деньги, предлагали ли ему секс с мужчиной, случались ли у него казусы в постели. На все эти вопросы он честно ответил: "Было".

Однако, как выяснилось, у Демина был секс и с коллегой, однако это было не с Таней Татарченко, которая вела с ним одну из программ на "Люкс ФМ".

Видео дня

Также у него спросили, целовался ли он с мужчиной по-французски, на что Демин ответил твердое "нет". При этом он показал видео, где целует в голову украинского певца Олега Винника, который во время полномасштабной войны на родине, находится на лечении в Германии.

Напомним, ранее Слава Демин намекнул, что Алина Гросу рассталась с бойфрендом-россиянином.

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