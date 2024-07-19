Одна из самых известных пар страны-агрессорки была в браке 11 лет.

Вокруг брака известной российской певицы Аллы Пугачевой, у которой отобрали важное звание в России, и певца-путиниста Филиппа Киркорова всегда было немало слухов. К паре были прикованы взгляды тысячи поклонников во время их отношений и после расставания.

УНИАН расскажет больше деталей о романе знаменитостей и их общении после развода. А также, действительно ли юморист Максим Галкин стал причиной их разрыва - читайте дальше.

Начало отношений Пугачевой и Киркорова

Киркоров еще в юности был горячим поклонником Пугачевой. Однако первая их встреча состоялась в 1988 году. Более 6 лет артист ухаживал за примадонной и пытался завоевать ее сердце. Когда ей было 39 лет, а ему 21 у них закрутился роман. В 1994 году знаменитости обручились.

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Брак продлился 11 лет и даже после расставания они долгое время поддерживали дружеские отношения.

Причина развода супругов

В октябре 2001 года примадонна закрутила роман с юмористом и своим нынешним мужем Максимом Галкиным. На тот момент она еще была замужем за Филиппом. Сама Пугачева рассказывала, что говорила Киркорову: если она влюбится в другого мужчину, то уйдет от артиста. Как отмечала певица она якобы не изменяет, а сразу уходит.

Официальный развод звезд состоялся в марте 2005 года. Тогда за свидетельством о разрыве брака Киркоров приехал один, а Пугачева вместе с новым избранником Галкиным. Более того, Алла Борисовна после ЗАГСа поехала праздновать развод в ресторан, куда пригласила и экс-супруга, но, разумеется, что он отказался.

Спустя 18 лет после развода, в котором, как все думали, виноват молодой Галкин, Киркоров признался, что всему виной его измены.

"Я всегда ходил налево. Поэтому со мной и развелись", - коротко заявлял Филипп.

Новый брак певицы с юмористом

По словам Галкина, когда его роман с Пугачевой только начинался, отношения примадонны и Киркорова уже не были слишком близкими. Поэтому юморист никогда не считал себя разлучником.

Комик и певица обручились в 2011 году. На тот момент они уже 6 лет были в отношениях.

"С ней я понял самую банальную, тривиальную истину, что люди поделены на половины. Вот я нашел свою половину. Ну, не совпали по времени, по возрасту. Но половина - все равно половина. Мне нравится все: как она смотрит, сидит, поет, молчит, как она думает, как готовит. И еще кое-что, о чем не принято говорить", - рассказывал Максим в интервью для российских СМИ.

Киркоров и Пугачева после развода

После развода Алла Борисовна с экс-супругом осталась в хороших отношениях. Они регулярно поддерживали связь и даже дружили семьями. Приближенные к звездам лица рассказывали, что Пугачева и Киркоров ежедневно звонили друг другу, переписывались и даже обсуждали проблемы.

Филипп говорил, что всегда считал бывшую очень мудрой и умной женщиной. Поэтому он прислушивался к ее советам и ценил хотя бы какое-то общение с ней.

Когда прошло много лет после развода, певец заявлял, что счастлив за экс-супругу и искренне радуется ее новой любви.

"Алла счастлива. И мне, другу, сегодня большое счастье - видеть ее счастливой, молодой, худой, с горящим глазом, утопающей в любви дома. Вижу, как к ней относится Макс, он молодец", - рассказывал артист.

Чувства Киркорова не остыли

Несмотря на дружбу с примадонной и хорошие отношения с Галкиным, Филипп не скрывал, что у него оставались чувства к Алле. Он постоянно корил себя, что потерял любимую женщину, с которой мечтал быть всю свою жизнь.

"Какой же я дурак! Какая роскошная женщина! Как я мог ее потерять? Не спрашивайте меня. Я законченный эгоист, мальчишка, который просто заигрался со славой. Я наглец, я сдурел, я свесил ноги. Я понимаю, что любил и, к сожалению, поступил очень плохо. За что поплатился и раскаиваюсь. Но уже поздно. Я буду завоевывать ее всю жизнь", - говорил исполнитель в интервью росСМИ.

После развода с Пугачевой Киркорову приписывали множество романов, но ни один из них официально так и не был подтвержден. Певец так и не смог построить новую семью и забыть свою первую любовь. Более того, даже детей ему родила суррогатная мать и теперь исполнитель сосредоточен на воспитании дочери и сына.

"Так сложно после одной королевы найти другую. Конкуренции и сравнения все равно никто не выдержал бы. Поэтому лучше быть одному, чем с кем попало", - делился Филипп.

К слову, после начала полномасштабного вторжения примадонна публично осудила путинский режим и нападение РФ на Украину. В знак протеста вместе с Галкиным она эмигрировала в Израиль, где проживает до сих пор. Супруги воспитывают двоих детей: сына Гарри и дочь Елизавету, которых им родила суррогатная мать.

В сентябре 2022 года Пугачева подала заявление в Минюст РФ с просьбой признать ее "иностранным агентом" в знак солидарности со своим мужем, который ранее уже был признан таковым. Супруги регулярно выражают свое возмущение действиям Кремля и поддерживают Украину.

Следовательно, отношения звездных эксов Киркорова и Пугачевой также ухудшились на фоне войны. Как известно, Киркоров не разделил позицию юмориста и певицы, а стал на сторону кровавого режима. Он продолжает выступать на оккупированных территориях и не скрывает свою любовь к Путину.

Напомним, ранее распространились слухи, что Пугачева и Галкин на грани развода. Российский музыкант-путинист Стас Барецкий заявил, что у супругов не все хорошо в отношениях.

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