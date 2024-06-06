В стране-агрессорке пытаются стереть имя примадонны.

У знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой, которая осудила кровавый режим Кремля и эмигрировала за границу, отобрали звание королевы российской эстрады. Этим званием решили наградить известную путинистку.

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге пришли к выводу, что антивоенная позиция примадонны не позволяет ей быть королевой эстрады. Зато, по мнению россиян, этого звания заслуживает фанатка диктатора Путина Любовь Успенская.

"В Петербурге проходит международный экономический форум, который не первый год посещают звезды отечественного шоу-бизнеса. 5 июня в рамках мероприятия был организован закрытый прием для гостей, на котором выступила Любовь Успенская. Певица настолько впечатлила публику, что после ее назвали новой королевой эстрады", - написали пропагандистские издания.

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Сама Пугачева пока что никак не реагировала на новость. Однако, вероятно, что ей безразлично на это, ведь артистка не планирует возвращаться в РФ и гастролировать по стране-агрессорке.

Позиция Пугачевой относительно войны в Украине

Примадонна публично осудила путинский режим и вторжение России в Украину. В сентябре 2022 года Пугачева подала заявление в Минюст РФ с просьбой признать ее "иностранным агентом" в знак солидарности со своим мужем Максимом Галкиным, которого ранее признали таковым. В заявлении она осудила войну в Украине, назвав ее "иллюзорными целями, которые делают Россию изгоем".

В марте 2023 года Алла вместе с детьми уехала из России в Израиль. Ее отъезд был знаком протеста против войны. Антивоенная позиция Пугачевой подверглась критике со стороны россиян, которые поддерживают войну.

Напомним, ранее Максиму Галкину и Алле Пугачевой запретили въезд в тропическую страну.

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