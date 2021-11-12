Из-за того, что "Мисс Мира" будет проходить в Пуэрто-Рико, въезд туда только по визам США.

"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук может не попасть на международный конкурс красоты.

Как говорится в сюжете ТСН, девушке не дают американскую визу.

Читайте такжеПоявились фото с роскошной церемонии бракосочетания ведущей "Танцев со звездами"Организаторы не могут сказать, связан ли отказ с пандемией или чем-то другим. Но сейчас украинскую красавицу не принимают даже на встречу в посольство.

Дирекция "Мисс Украины" направила письмо к консулу.

Если получить визу Яремчук не удастся, вместо нее может поехать на конкурс обладательница титула "Мисс Интернешнл" Ольга Шамрай, у которой с документами все в порядке.

Ранее СМИ узнали имя бойфренда 22-летней Александры Яремчук из Винницкой области, победившей в конкурсе красоты "Мисс Украина-2021". Это 36-летний Андрей Дегода, семья которого занимает 45 место в украинском списке Forbes с доходом компании 11 миллионов гривень за последний год.

Напомним, Александра Яремчук 21 октября стала обладательницей титула "Мисс Украина 2021". Девушка обошла 25 конкуренток, после чего на нее надели эксклюзивную корону за 3 миллиона долларов.

Автор: Ольга Робейко